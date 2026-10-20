Ekkelenkamp sul momento dell'Udinese: "Sono molto triste. Il mister non ha detto molto"

Jurgen Ekkelenkamp ci ha messo la faccia nel day after della brutta sconfitta dell'Udinese in casa contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Dopo aver collezionato 4 punti nelle prime due giornate, l'Udinese ha infilato un filotto negativo di cinque sconfitte consecutive. L'ultima è arrivata in casa contro il Lecce che ha vinto 0-3, mettendo a nudo tutte le difficoltà attuali della squadra di mister Kosta Runjaic. Nonostante questo, in vista del prossimo impegno contro il Milan, domenica prossima, l'allenatore pare essere confermato. Intanto, lunedì sera, nel corso della trasmissione Udinese Tonight sui canali ufficiali del club, è intervenuto il centrocampista Jurgen Ekkelenkamp.

Il commento di Jurgen Ekkelenkamp sul momento molto negativo dell'Udinese in campionato: "Non voglio parlare troppo, sono molto triste. Sia oggi (lunedì, ndr) che dopo la partita anche in spogliatoio c'era silenzio. Il mister ieri non ha detto molto, oggi (lunedì, ndr) abbiamo parlato della partita. L'abbiamo rivista, abbiamo fatto troppi errori. Pure io sul terzo gol ne ho fatto uno. Non è questione di infortuni, abbiamo giocato troppo male. Non è stata una prestazione accettabile a prescindere dagli infortuni"