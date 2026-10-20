Udinese, Ekkelenkamp: "Nessuno si aspettava questa situazione. Ma non abbiamo paura"
Periodo nero per l'Udinese che arriva da ben cinque sconfitte consecutive, l'ultima delle quali in casa contro il Lecce è stato molto patita sia dai tifosi che dalla squadra per la prestazione gravemente insufficiente. In questo contesto arriverà il Milan, domenica prossima, per l'ottava giornata del suo campionato e dopo la trasferta di Bournemouth: non sarà semplice per la formazione di Ruben Amorim, dal momento che trovarsi di fronte a una squadra ferita è sempre una situazione imprevedibile. In tutto questo, lunedì sera, durante il programma Udinese Tonight sui canali sociali bianconeri, è intervenuto il calciatore Jurgen Ekkelenkamp.
Il commento di Jurgen Ekkelenkamp sul momento molto complicato dell'Udinese in questa fase della stagione: "Non mi sarei mai aspettato che saremmo stati in questa situazione ora, credo nessuno se lo aspettasse. Non ci ha fatto male parlare di Europa e non era sbagliato. Siamo arrivati decimi lo scorso anno, per me era normale parlarne. Paura non ne abbiamo. E non è bene che ci sia. Ho fatto un buon inizio di stagione, ma avrei preferito aver segnato zero gol ed essere a dieci punti in classifica"
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