Udinese, Ekkelenkamp: "Nessuno si aspettava questa situazione. Ma non abbiamo paura"

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Udinese Jurgen Ekkelenkamp sulla situazione molto complicata che sta vivendo la squadra bianconera

Periodo nero per l'Udinese che arriva da ben cinque sconfitte consecutive, l'ultima delle quali in casa contro il Lecce è stato molto patita sia dai tifosi che dalla squadra per la prestazione gravemente insufficiente. In questo contesto arriverà il Milan, domenica prossima, per l'ottava giornata del suo campionato e dopo la trasferta di Bournemouth: non sarà semplice per la formazione di Ruben Amorim, dal momento che trovarsi di fronte a una squadra ferita è sempre una situazione imprevedibile. In tutto questo, lunedì sera, durante il programma Udinese Tonight sui canali sociali bianconeri, è intervenuto il calciatore Jurgen Ekkelenkamp.

Il commento di Jurgen Ekkelenkamp sul momento molto complicato dell'Udinese in questa fase della stagione: "Non mi sarei mai aspettato che saremmo stati in questa situazione ora, credo nessuno se lo aspettasse. Non ci ha fatto male parlare di Europa e non era sbagliato. Siamo arrivati decimi lo scorso anno, per me era normale parlarne. Paura non ne abbiamo. E non è bene che ci sia. Ho fatto un buon inizio di stagione, ma avrei preferito aver segnato zero gol ed essere a dieci punti in classifica"