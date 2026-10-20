Udinese, il comunicato ufficiale del club sulle condizioni di Alaba

La nota ufficiale dell'Udinese, pubblicata sul sito del club, sulle condizioni fisiche di David Alaba: difficilmente ci sarà contro il Milan

Il Milan domenica prossima, dopo l'impegno in Europa League in Inghilterra in casa del Bournemouth, scenderà in campo alle 20.45 in Friuli contro l'Udinese, reduce da ben cinque sconfitte consecutive. In cima a questo, il mister Kosta Runjaic, per il momento confermato alla guida della squadra, dovrà molto probabilmente fare a meno di David Alaba, arrivato durante la sosta a parametro zero ma che ha accusato un problema muscolare nell'ultima gara contro il Lecce. Di seguito il comunicato ufficiale dell'Udinese apparso sul sito del club.

La nota ufficiale dell'Udinese sulle condizioni del calciatore austriaco David Alaba, in vista della partita di domenica in Friuli contro il MIlan: "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".