Bologna, Piccoli out tre settimane: salterà anche il Milan
Il sito ufficiale del Bologna riporta gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal centro sportivo della squadra rossoblu: "Prosegue la preparazione dei rossoblù in vista della partita di sabato contro il Cagliari. I ragazzi di Mister Palladino hanno svolto una seduta di allenamento mattutina a Casteldebole: attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato in palestra per Riccardo Orsolini.
In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane". L'attaccante del Bologna salterà quindi anche il match contro il Milan in programma mercoledì 28 ottobre a San Siro.
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