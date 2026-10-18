Udinese, Piotrowski: "Dobbiamo invertire la rotta in qualche modo"

Il commento a caldo, dopo la sconfitta 0-3 contro il Lecce, di Jakub Piotrowski, centrocampista dell'Udinese

Quinta sconfitta consecutiva per l'Udinese che non colleziona almeno un punto dalla seconda giornata di campionato. I bianconeri hanno perso ancora, questa volta con il Lecce e ancora più male del solito: dominio salentino in Friuli con uno 0-3 che poteva essere addirittura più rotondo. Nel prossimo weekend, in occasione dell'ottava giornata di Serie A Enilive, la formazione bianconera ospiterà il Milan. Intanto, in conferenza stampa, al termine della gara, è intervenuto Jakub Piotowski, centrocampista.

Il commento di Jakub Piotrowski, centrocampista dell'Udinese, dopo la sconfitta contro il Lecce: "Difficile dire che sia accaduto, siamo partiti anche bene con 4 punti, abbiamo poi perso con il Cagliari e con il Torino. Oggi la gara è stata difficile, il Lecce è venuto qui e ha dominato. Dobbiamo ora stare insieme e trovare la soluzione per rialzarci, dovremmo avere più punti, dobbiamo riuscire a invertire la rotta in qualche modo. Questa squadra ha più qualità rispetto a quanto mostrato oggi"