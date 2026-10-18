Atalanta, il nemico numero uno è in attacco: la statistica che preoccupa il Milan

E' il giorno partita! Il Milan di Rúben Amorim torna in campo in Serie A e lo farà questa sera alle 18.00 contro l'Atalanta. La gara, valida per la settima giornata di campionato, potrebbe già significare un importante spartiacque della stagione dei rossoneri, reduci dalla bella vittoria in Europa League contro il Salisburgo. La dea sarà un avversario difficile con il nemico numero uno in attacco: Nikola Krstovic.

ATALANTA, IL PERICOLO NUMERO UNO E' ATTACCO

Nikola Krstovic ha preso parte a ciascuna delle tre reti con cui l'Atalanta ha battuto il Venezia nell'ultimo turno di campionato, grazie a due gol e un assist: esattamente le stesse partecipazioni attive che aveva collezionato nelle precedenti 11 presenze nel torneo. Solo una volta il classe 2000 (2G+1A contro il Milan in campionato) ha preso parte a più di una marcatura per due match di fila in Serie A: a settembre 2025 contro Lecce (2A) e Torino (2G).