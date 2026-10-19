Ramos: "È il miglior momento da quando sono qui"
L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dopo Milan-Atalanta 3-2, partita in cui ha segnato un rigore e ne ha sbagliato un altro.
È il tuo miglior momento da quando sei qua?
"Possiamo dire effettivamente che questo sia il miglior momento per me qui, ma la cosa importante è che abbiamo vinto due partite consecutive, stiamo costruendo fiducia, autostima. È stata una partita difficile e il calendario molto impegnativo e serrato, c'è poco tempo per riposare ed è importante vincere ogni partita e crescere in autostima".
Rabiot era un po' arrabbiato per il finale: che ne pensi tu?
"È difficile, abbiamo concesso due gol nel finale, loro hanno tante qualità, ci hanno pressato e possiamo comunque difendere come squadra, possiamo soffrire, ma quello che vogliamo costruire qui è una squadra vincente: una squadra vincente sa vincere queste partite in qualsiasi condizione"
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