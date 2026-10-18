Siamo ad ottobre, ma è clamorosamente solo la prima volta che succede nel 2026: tre vittorie di fila in casa per il Milan

Siamo ad ottobre, ma è clamorosamente solo la prima volta che succede nel 2026: tre vittorie di fila in casa per il MilanMilanNews.it
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Ieri alle 23:36News
di Antonello Gioia

Dopo il 2-0 contro il Venezia e il 3-0 contro il Lecce e il 3-2 contro l'Atalanta, il Milan ha vinto tre match interni di fila in Serie A per la prima volta nel 2026. 