Siamo ad ottobre, ma è clamorosamente solo la prima volta che succede nel 2026: tre vittorie di fila in casa per il Milan
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Dopo il 2-0 contro il Venezia e il 3-0 contro il Lecce e il 3-2 contro l'Atalanta, il Milan ha vinto tre match interni di fila in Serie A per la prima volta nel 2026.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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