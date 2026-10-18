Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio riacciuffa l'Inter, Juve a -4 dal Milan
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La Lazio non perde il passo con l'Inter, anzi lo tiene inn grandissimo stile: vittoria per 0-3 in casa della Juventus, al termine di una prestazione senza storia. Gennaro Gattuso raggiunge i nerazzurri in cima alla classifica a 19 punti: ristabilito il +2 sui cugini della Roma e il +4 sul Milan. La Juve di Spalletti invece rimane ferma a 11, a -4 dalla formazione rossonera.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 19
Lazio 19
Roma 17
Milan 15
Como 14
Frosinone 13
Cagliari 13*
Juventus 11
Napoli 10
Atalanta 9
Lecce 9
Sassuolo 8
Torino 7*
Bologna 5
Monza 4*
Parma 4*
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Venezia 3
*una partita in meno
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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