Amorim sulla prestazione di Moreira: "Ha fatto bene fino al minuto 66, quando poi tutta la squadra ha messo di giocare"

Alcuni estratti delle dichiarazioni di Ruben Amorim nel post partita di Milan-Atalanta a Sky Sport

Ruben Amorim, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della partita tra Milan e Atalanta che i rossoneri hanno vinto per 3-2, rischiando molto nel finale dopo aver dominato per un'ora. Le sue dichiarazioni complete.

Più felice per i 3 punti o più la rabbia per il finale?

Come lo hai visto Moreira in fase difensiva?

"Penso che abbiamo fatto bene per 60 minuti, abbiamo difeso bene. Per quanto riguarda Moreira lo avete visto la partita: lui cercava di saltare il difensore avversario nell'uno contro uno, ora invece in questa partita seguiva le penetrazioni del loro esterno, visto che l'avversario era molto veloce. Questa era l'idea. Poi abbiamo avuto comunque problemi negli ultimi 25 minuti per il fatto che abbiamo avuto poco il possesso palla, con i due attaccanti che hanno messo in campo. Penso che Moreira abbia giocato bene fino al minuto 66, quando poi tutta la squadra ha smesso di giocare bene e tutti più o meno hanno diminuito il livello della qualità in tutte le giocate".

È stato il miglior Milan della stagione nei primi 66 minuti?

"Direi di sì, ci siamo mostrati più completi: abbiamo creato occasioni, abbiamo controllato bene il pallone, abbiamo controllato le loro transizioni, li abbiamo controllati bene nell'uomo contro uomo, nel one-to-one. E poi dopo quel 66º è salita un po' di stanchezza, abbiamo perso fiducia, quindi sicuramente un calo generale"