Debacle Juve, la Lazio di Gattuso passeggia su Spalletti: 0-3 a Torino

Una super Lazio vince 0-3 in casa della Juventus e inguaia la posizione di Luciano Spalletti, tecnico bianconero

Una super Lazio passeggia in casa della Juventus. Continua l'inizio di stagione d'oro dei biancocelesti di mister Rino Gattuso che hanno vinto oggi la sesta partita del loro campionato, a fronte dell'unico pareggio arrivato contro il Milan. La squadra capitolina si è presentata all'Allianz Stadium e ha dominato la scena vincedo per 0-3. Nel primo tempo la rete di Provstgaard di testa da corner per stappare la partita, nel secondo tempo le ciliegine sulla torta sono state messe da Isaksen e Dele-Bashiru. Cola a picco Luciano Spalletti che ora rischia davvero grosso.

SABATO

Venezia-Napoli 1-0

Bologna-Inter 1-3

Roma-Genoa 2-0

DOMENICA

Udinese-Lecce 0-3

Fiorentina-Como 1-3

Milan-Atalanta 3-2

Juventus-Lazio 0-3

LUNEDÌ

Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN)

Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)