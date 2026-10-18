Debacle Juve, la Lazio di Gattuso passeggia su Spalletti: 0-3 a Torino
Una super Lazio passeggia in casa della Juventus. Continua l'inizio di stagione d'oro dei biancocelesti di mister Rino Gattuso che hanno vinto oggi la sesta partita del loro campionato, a fronte dell'unico pareggio arrivato contro il Milan. La squadra capitolina si è presentata all'Allianz Stadium e ha dominato la scena vincedo per 0-3. Nel primo tempo la rete di Provstgaard di testa da corner per stappare la partita, nel secondo tempo le ciliegine sulla torta sono state messe da Isaksen e Dele-Bashiru. Cola a picco Luciano Spalletti che ora rischia davvero grosso.
SABATO
Venezia-Napoli 1-0
Bologna-Inter 1-3
Roma-Genoa 2-0
DOMENICA
Udinese-Lecce 0-3
Fiorentina-Como 1-3
Milan-Atalanta 3-2
Juventus-Lazio 0-3
LUNEDÌ
Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN)
Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)
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