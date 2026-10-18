Fabregas esalta Liberali: "Abbiamo preso un grandissimo giocatore"

Como, Cesc Fabregas ha elogiato la prestazione di Mattia Liberali contro la Fiorentina

Nella vittoria del Como sul campo della Fiorentina (1-3), le danze sono state aperte dal gol di Mattia Liberali, ex calciatore del settore giovanile del Milan che ha trovato così il suo primo gol in Serie A in carriera. Oggi era anche la prima da titolare in stagione in campionato. Al termine della gara il tecnico spagnolo Cesc Fabregas ha elogiato in lungo e in largo il suo giovane calciatore.

Le parole di Cesc Fabregas su Mattia Liberali: "Con Mattia Liberali abbiamo preso un grandissimo giocatore di calcio. Sta migliorando, non si può sempre giocare perché nel suo ruolo siamo in tanti ma sa fare la differenza. Lui è un conoscitore di calcio, non ha paura di giocare: nel suo ruolo ci sono Baturina, Nico Paz, Caqueret, Diao, Addai alcune volte, dobbiamo trovare spazio per tutti. Ha giocato con personalità, non stava neanche bene e il ragazzo ha risposto bene. Poi si può vincere o perdere, ma la prestazione è importante e la personalità c'è stata. Ci sarà ancora tempo per dimostrare, come Diao che ha segnato e purtroppo si è fermato per infortunio. Quando l'allenatore ti dà fiducia, il giocatore deve dimostrare".