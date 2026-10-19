Amorim nella storia del Milan: era dal 1963 che un nuovo allenatore non restava imbattuto così a lungo

Ruben Amorim è diventato solo il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto nelle prime sette di campionato.

Ruben Amorim, con quattro vittorie e tre pareggi, è diventato solo il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (3V, 4N) e Luis Carniglia nel 1963 (4V, 3N).