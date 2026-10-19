Amorim nella storia del Milan: era dal 1963 che un nuovo allenatore non restava imbattuto così a lungo
MilanNews.it
Ruben Amorim è diventato solo il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto nelle prime sette di campionato.
Ruben Amorim, con quattro vittorie e tre pareggi, è diventato solo il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (3V, 4N) e Luis Carniglia nel 1963 (4V, 3N).
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Rabiot striglia i compagni, Marocchi: "Ha avuto le palle, così dai agli altri la possibilità di crescere"
Amorim sulla prestazione di Moreira: "Ha fatto bene fino al minuto 66, quando poi tutta la squadra ha messo di giocare"
Amorim nella storia del Milan: era dal 1963 che un nuovo allenatore non restava imbattuto così a lungo
Primo PianoDa dominante a preoccupante: che Milan vuoi essere? La vergogna di Udine. Krosche si dimette e torna in augedi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Da dominante a preoccupante: che Milan vuoi essere? La vergogna di Udine. Krosche si dimette e torna in auge
2 Amorim nella storia del Milan: era dal 1963 che un nuovo allenatore non restava imbattuto così a lungo
3 Amorim sulla prestazione di Moreira: "Ha fatto bene fino al minuto 66, quando poi tutta la squadra ha messo di giocare"
4 Rabiot striglia i compagni, Marocchi: "Ha avuto le palle, così dai agli altri la possibilità di crescere"
Primo Piano
Live MNMN - Amorim: "Rabiot critica la mentalità? Lo ha detto anche per la Francia. Estupinan l'ho trattenuto io"
Primo PianoAmorim a DAZN: "Abbiamo iniziato ad avere paura quando invece dovevamo pensare a fare il quarto gol. Ma sono contento"
Primo PianoAmorim a Sky: "Risultato la cosa importante. Per 66 minuti il miglior Milan della stagione"
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com