Florenzi: "Milan in crescita. Moreira uno dei migliori in campo"

Il commento di Alessandro Florenzi, ex giocatore del Milan, al termine della gara dei rossoneri contro l'Atalanta vinta dal Diavolo 3-2 ma con brivido nel finale. Le sue parole negli studi di Sky Sport: "Vedo un Milan in crescita. Ha impostato tanto a 4 con Moreira a sinistra, non me lo aspettavo. È stata una sorpresa perché poi comunque secondo me Morata è uno dei migliori in campo, perché ha fatto una partita veramente molto, molto importante".

Questo il tabellino di Milan-Atalanta, match valido per la settima giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-ATALANTA 3-2

Marcatori: 24’ Ramos, 43’ Rabiot, 57’ Gila, 66’ Gaetano, 81’ Krstovic.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila (dal 85’ Tomori), De Winter, Pavlović, Moreira; Musah (dal 75’ Estupinan), Modrić (dal 75’ Loftus-Cheek), Rabiot; Chukwueze (dal 53’ Hutchinson), Ramos, Pulisic (dal 75’ Jashari). A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Diawara, Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Camarda. All.: Amorim.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac (dal 20’ Obric), Bernasconi (dal 75’ Zappacosta); Pašalić (dal 59’ Gaetano), Éderson; De Ketelaere, Samardžić (dal 75’ Scamacca), Rowe (dal 59’ Zalewski); Krstović. A disp.: Sonzogni, Sportiello, Plaia, Idele, Pounga. All.: Sarri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: Gol annullato 13’ Pulisic

Ammoniti: 41’ Rabiot, 69’ Ederson, 78’ Obric.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.