La rivelazione di mercato di Amorim sulla cessione di Estupinan

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa su Pervis Estupinan, terzino sinistro rossonero.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa su Pervis Estupinan, terzino sinistro rossonero: "Anche in altri club succede che a volte ai tifosi non piacciano troppo certi giocatori. Dobbiamo aiutare Estupinan, dobbiamo aiutare i tifosi a capire chi è Estupinan: e posso assicurarvi che Estupinan lavora davvero duramente. È un giocatore che ha giocato in Premier League e vi posso garantire che a fine mercato avevamo una lista di club che lo volevano. Ma io ho detto di no. Quindi voglio che i tifosi sappiano che è stata una mia responsabilità: sta giocando perché sono io a scegliere Estupinan, perché credo in lui e sono convinto che sarà davvero importante per la nostra squadra. Però quella sensazione l'ho capita fin dalla prima partita. Dobbiamo semplicemente aiutare Estupinan, perché siamo una squadra: se uno dei nostri compagni soffre per questo, tutta la squadra soffre con lui e gli sta accanto".

MILAN, LE CIFRE UFFICIALI DEGLI ACQUISTI

La campagna trasferimenti 2025/26 ha comportato investimenti per 241,7 milioni di euro. Tra le operazioni più rilevanti figurano gli acquisti a titolo definitivo di Gonçalo Ramos, per 73,1 milioni, Christopher Nkunku, per 37,9 milioni, Ardon Jashari, per 35,7 milioni, Samuele Ricci, per 24,8 milioni, Koni De Winter, per 21,4 milioni, e Pervis Estupiñán, per 18,3 milioni.

Ramos 73,1 mln

Nkunku 37,9 mln

Jashari 35,7 mln

Ricci 24,8 mln

De Winter 21,4 mln

Estupiñán 18,3 mln

Athekame 10,9 mln

Cisse 8,4 mln

Odogu 8 mln

Rabiot 7,4 mln

Modric 1,8 mln