Sarri: "Abbiamo pagato la mancanza di aggressività, oltre che episodi casuali negativi. Rigore che manca? Con Chiffi mi succede spesso"

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Atalanta 3-2. Le sue parole:

Lei aveva già capito che si potesse riaprire?

“La sensazione che se noi gli riuscivamo a metterli in area per 20 secondi consecutivi si poteva riaprire la partita noi ce l’avevamo. Nel primo tempo abbiamo pagato colpe nostre e tante situazioni casuali contrarie, compreso la non chiamata al VAR dell’intervento di De Winter che poteva essere trattato come un tocco di mano come nelle due situazioni nostre. I ragazzi poi ci hanno creduto, ultima mezz’ora di livello. Nel primo tempo ci è mancata aggressività e l’abbiamo pagata, insieme ad episodi casuali che ci sono successi. C’è rammarico perché la palla del 3-3, quella più evidente, l’abbiamo avuta a sei dalla fine. Più 5 di recupero erano 11 minuti, visto l’inerzia della partita, che ci potevano portare anche a qualcosa di più del pareggio. Ci dispiace, però giocare a San Siro così ci deve dare fiducia e convinzione per portare queste mezz’ore di alto livello ad un minutaggio più alto”.

Delusione per l’approccio?

“Nell’approccio no, nei primi 5-6 minuti abbiamo fatto bene. Poi abbiamo allentato l’aggressività ed il Milan è venuto fuori in un periodo in cui non ci ha detto bene niente. Due tiri ciabattati da fuori area finiti sulle mani dei nostri difensori. Purtroppo c’è stato anche un episodio simile di la ma nessuno ha detto niente. Con Chiffi mi succede spesso”.

Sull’esordio di Obric in Serie A, con sfortuna:

“È stato bravo a non farsi pesare l’errore addosso. È stato sfortunato, però è stato anche bravo a rimanere nella partita”.