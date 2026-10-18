Udinese, traballa la panchina di Runjaić dopo la sconfitta contro il Lecce

Udinese, traballa la panchina di Runjaić dopo la sconfitta contro il LecceMilanNews.it
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Oggi alle 15:36L'Avversario
di Niccolò Crespi

Traballa la panchina dell'Udinese. Dopo la pesantissima sconfitta interna successa oggi contro il Lecce, il futuro di mister Kosta Runjaić resta in bilico. Infatti, riporta Fabrizio Romano, è in corso una valutazione interna da parte della società bianconera. Cinque sconfitte consecutive portano la famiglia Pozzo a ragionare sul futuro dell’allenatore, con lo sfondo a prossima partita contro il Milan, in programma domenica prossima a Udine.