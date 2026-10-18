Udinese, traballa la panchina di Runjaić dopo la sconfitta contro il Lecce
MilanNews.it
Traballa la panchina dell'Udinese. Dopo la pesantissima sconfitta interna successa oggi contro il Lecce, il futuro di mister Kosta Runjaić resta in bilico. Infatti, riporta Fabrizio Romano, è in corso una valutazione interna da parte della società bianconera. Cinque sconfitte consecutive portano la famiglia Pozzo a ragionare sul futuro dell’allenatore, con lo sfondo a prossima partita contro il Milan, in programma domenica prossima a Udine.
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
4 Pellegatti sottolinea: “Il Milan ha speso senza progredire perché ha sempre impoverito la squadra”
Primo Piano
Primo PianoAmorim: "Schieramento? Quando inizierà la partita sarà chiaro a tutti. Cisse non è abituato agli impegni così ravvicinati"
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com