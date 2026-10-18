Milan-Atalanta, tutte le statistiche della Dea contro i rossoneri

E' il giorno partita! Il Milan di Rúben Amorim torna in campo in Serie A e lo farà questa sera alle 18.00 contro l'Atalanta. La gara, valida per la settima giornata di campionato, potrebbe già significare un importante spartiacque della stagione dei rossoneri, reduci dalla bella vittoria in Europa League contro il Salisburgo.

MILAN-ATALANTA: LE STATISTICHE DELLA DEA

L'Atalanta è imbattuta da 6 sfide consecutive contro il Milan in Serie A: in tale parziale, gli orobici hanno conquistato 4 vittorie e 2 pareggi. Sempre la Dea si è imposta nelle ultime 2 partite giocate a San Siro contro il Milan: soltanto una volta, i rossoneri hanno perso 3 incontri casalinghi di fila contro gli orobici (tra il 1941 e il 1943), mentre il Milan non ha ancora perso in questo campionato: i rossoneri potrebbero concludere le prime 7 giornate da imbattuti per la prima volta dall'annata 2021/22 (in quel caso, 6 vittorie e un pareggio). Inoltre l'Atalanta ha rimediato un ko nelle ultime 2 trasferte giocate nel massimo campionato italiano: la Dea potrebbe perdere 3 gare esterne di fila con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal 2017 (con Gian Piero Gasperini alla guida del club).