Atalanta, infortunio per Raspadori: salta il Milan. Quanti assenti per la Dea

Atalanta, infortunio per Raspadori: salta il Milan. Quanti assenti per la DeaMilanNews.it
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Oggi alle 14:59L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
Il report medico dell'Atalanta su Raspadori

L'Atalanta ha comunicato le condizioni mediche di Giacomo Raspadori, che nei giorni scorsi aveva accusato un nuovo problema muscolare. 

"Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

L'attaccante italiano dovrebbe rimanere ai box per circa due settimane e salterà ovviamente la partita di domani a San Siro contro il Milan.

L'ex Sassuolo si aggiunge alla lunga lista di indisponibili della Dea, che include anche Kessie, Scalvini, Sulemana, Hien e Kossonou. Dovrebbe farcela a recuperare invece Bellanova. Assente anche Elmas, squalificato.