Atalanta: ecco le condizioni degli infortunati in vista del Milan

Prosegue la vigilia di Milan-Atalanta, in programma domani alle 18.00 a San Siro per la settima giornata di Serie A. Come riportato dai canali ufficiali dell'Atalanta, il club nerazzurro rende noto in report odierno. Questo il comunicato sul sito we della dea:

REPORT ATALANTA: LE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI IN VISTA DEL MILAN

Per la squadra la seduta odierna ha previsto un torello iniziale, un’attivazione tecnica, esercitazioni tattiche e un lavoro sulle palle da fermo. Scalvini, Kessie e Kossounou hanno svolto terapie. Hien, Sulemana e Pompei hanno lavorato in palestra e in campo. Gli esami strumentali effettuati questa mattina a Giacomo Raspadori hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Nella giornata di domani, domenica 18 ottobre, alle ore 18 il fischio d'inizio di Milan-Atalanta.