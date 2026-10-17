Primo Piano Calciomercato, Cardinale vuole Tresoldi: il Milan lo segue da tempo

Cardinale ammaliato da Nicolò Tresoldi, lo vuole al Milan: il club rossonero lo segue da tempo ma la valutazione sta lievitando

Il Milan vuole Nicolò Tresoldi. Questo momento, prima o poi, doveva arrivare, era scritto nel destino del club rossonero e in quello dell'attaccante italo-tedesco, legati dalla passione per il Diavolo del giovane centravanti che ha impallinato l'Inter martedì sera a San Siro con una tripletta. Oggi infatti la Gazzetta dello Sport parla in prima pagina e in primo piano di come Gerry Cardinale sogna il colpo Tresoldi.

IL MILAN VUOLE TRESOLDI: LO SEGUE DA TEMPO

Lo ribadiamo, come riporta la rosea questa mattina, il Milan vuole Nicolò Tresoldi. La tripletta contro l'Inter da dichiarato tifosissimo rossonero sembra il dito che ha premuto il grilletto dell'interesse milanista ma in realtà viene riportato che il centravanti del Club Brugge è già da tempo seguito dagli scout rossoneri. Secondo l'indiscrezione di questa mattina, sarebbe stato Gerry Cardinale in persona a chiedere al team mercato di Casa Milan di monitorare la situazione con gli agenti del ragazzo, sia in ottica mercato di gennaio che per l'estate. Il proprietario del Milan è rimasto colpito dal giocatore e forse anche dalla sua storia rossonera, per questo vuole assicurarsi quantomeno una possibilità di poterlo portare a realizzare il suo sogno di giocare nel Milan nonostante una valutazione in costante aumento e la verosimile concorrenza della Premier League che presto o tardi busserà alla porta.

MILAN, TRESOLDI ORA COSTA TANTO

Quest'estate, prima di affondare il colpo su Castro, la Roma aveva offerto 35 milioni al Club Brugge per Tresoldi: proposta rifiutata in tronco. Considerando l'inizio di stagione sprint, con due triplette e diversi gol, è facile pensare che l'attuale valutazione dell'attaccante italo-tedesco sia già arrivata a 50 milioni di euro. A questo si aggiunge il fatto che bisognerebbe sedersi al tavolo di una bottega carissima come quella del Brugge, che la dirigenza milanista peraltro (nonostante i cambi ai vertici in via Aldo Rossi), conosce molto bene. D'altro canto Cardinale e il Milan sono convinti di poter fare leva sull'amore di Tresoldi per il Milan: l'idea è di rendere possibile quel suo sogno di cui il papà Emanuele aveva parlato, ovvero quello di vestire in carriera la maglia rossonera.