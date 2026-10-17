Bologna-Inter, problema al flessore per Piccoli. Tra 10 giorni c'è il Milan
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Al trentesimo di Bologna-Inter l'attaccante dei rossoblu Roberto Piccoli è stato costretto a lasciare il campo per un problema ai flessori della coscia. Il centravanti ovviamente nei prossimi giorni svolgerà gli esami di rito, ma potrebbe saltare la sfida di San Siro contro il Milan del 28 ottobre alle ore 18:30.
DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: mercoledì 28 ottobre 2026
Ore: 18.30
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN
Web: MilanNews.it
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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