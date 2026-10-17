Masini: "Cisse destinato ad andare in prestito a Sassuolo o Torino, ma è stato bloccato da Amorim"

Federico Masini, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la prestazione di Cisse contro il Salisburgo.

Federico Masini, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la prestazione di Cisse contro il Salisburgo: "Colpo di testa, tap-in di sinistro e volée di destro. Il Milan con una eccezionale tripletta del sempre più sorprendente 19enne Alphadjo Cisse - compirà 20 anni il 22 ottobre - e il sigillo finale di Gonçalo Ramos, ha superato in scioltezza un Salisburgo lontano parente di quello che furoreggiava qualche stagione fa in Champions, mettendosi così alle spalle il deludente pareggio di Reggio Emilia e soprattutto la sconfitta col Benfica all’esordio in Europa League. Questi tre punti permettono alla squadra di Ruben Amorim di sbloccare finalmente il percorso in coppa e presentarsi con meno ansie la prossima settimana in Inghilterra in casa del Bournemouth.

Grande protagonista della partita l’ex trequartista del Catanzaro, assoluta rivelazione di questo avvio di stagione del Milan. Destinato ad andare in prestito - lo volevano Sassuolo e Torino in primis -, bloccato da Amorim, Cisse si è preso la scena segnando a Torino contro i granata e la Juventus e adesso, dopo otto gare ufficiali, è il capocannoniere della squadra con 5 reti in appena 360 minuti (un gol ogni 72). Una tripletta storica per il ragazzo nato a Treviso nel 2006: a 19 anni e 358 giorni è il più giovane italiano ad aver segnato tre gol in una partita nelle coppe europee. L'ultimo giocatore italiano a segnare una tripletta in Europa con la maglia del Milan era stato Pippo Inzaghi in Deportivo-Milan 0-4 del 24 settembre 2002; mentre l’ultima tripletta di un italiano in assoluto in rossonero era stata di Giampaolo Pazzini in Bologna-Milan 1-3 del 2 settembre 2012 in Serie A. Per l’altro il secondo gol è arrivato su assist di Bartesaghi, una rete confezionata da due italiani che al Milan mancava dal 5 maggio 2024: Milan-Genoa 3-3, angolo di Florenzi e gol di Gabbia".