Infortunio Lautaro, Chivu: "Mi è stato detto che i tempi sono quelli e che tornerà dopo la sosta"
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Anche Chivu conferma: Lautaro Martinez dovrebbe saltare il derby di fine ottobre
Dopo il comunicato dell'Inter delle scorse ore arriva anche la conferma diretta di Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter: Lautaro Martinez dovrebbe saltare il derby del 31 ottobre e tornare a disposizione dopo la sosta di novembre. Il condizionale è sempre d'obbligo, ma il tecnico nerazzurro sembra ormai rassegnato a dover fare a meno del suo capitano per il prossimo mese:
"Mi è stato detto che i tempi sono quelli e che tornerà dopo la sosta. A me Bonny ha impressionato in questo inizio di stagione, abbiamo un grande attaccante a disposizione. Sa anche lui che prima o poi arriverà il suo momento anche dall'inizio. Siamo molto contenti di ciò che sta facendo".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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