PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Atalanta: modulo nuovo confermato. Cisse scalpita
Dopo la prima trasferta europea condita dallo 0-4 al Salisburgo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato per tornare alla vittoria. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la settima giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto per domani, domenica 18 ottobre, alle 18:00, ci sarà la sfida all'Atalanta di Maurizio Sarri. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
14 Modric 12 Rabiot
21 Chukwueze 11 Pulisic 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 22 Moreira, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Moreira-Cisse (40-60)
Indisponibili: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
VERSO MILAN-ATALANTA, LE ULTIME NOTIZIE
Dopo il fruttuoso turnover nella trasferta di Europa League a Salisburgo, contro l'Atalanta a San Siro Ruben Amorim tornerà a schierare la formazione titolare, confermando, comunque, il modulo: 4-2-3-1. In difesa, assieme a De Winter, Pavlovic e al redivivo Bartesaghi, torna Gila dopo il turno di riposo concesso in Austria. Tutti, ovviamente, davanti a Maignan. A centrocampo gioca sempre Rabiot, mentre al suo fianco si rivedrà Modric dopo due gare consecutive in panchina. In attacco scontata la titolarità di Goncalo Ramos da punta e di Pulisic da trequartista, mentre si giocano le maglie sugli esterni Chukwueze, Diego Moreira, Cisse e Hutchinson. Indisponibili i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers.
MILAN-ATALANTA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MONDIN – YOSHIKAWA
IV uomo: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
DOVE VEDERE MILAN-ATALANTTA
Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: San Siro
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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