Inter, continuano gli infortuni. Dopo Lautaro anche Pavard salta il derby?

Altro infortunio in casa Inter in vista del Derby: questa volta è Pavard ad avere problemi

In casa Inter piove sul bagnato? Stones tornerà a novembre, così come Lautaro Martinez (l'ha confermato Chivu in conferenza) e ora è emerso un nuovo problema per Benjamin Pavard. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale.

"Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra".

Da capire se il francese salterà o meno il derby del 31 ottobre, visto che "risentimento" è un termine generico e non fornisce nessun tipo di informazione di tipo medico: sarà una situazione da valutare nei prossimi giorni.