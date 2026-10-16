Inter, continuano gli infortuni. Dopo Lautaro anche Pavard salta il derby?
MilanNews.it
Altro infortunio in casa Inter in vista del Derby: questa volta è Pavard ad avere problemi
In casa Inter piove sul bagnato? Stones tornerà a novembre, così come Lautaro Martinez (l'ha confermato Chivu in conferenza) e ora è emerso un nuovo problema per Benjamin Pavard. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale.
"Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra".
Da capire se il francese salterà o meno il derby del 31 ottobre, visto che "risentimento" è un termine generico e non fornisce nessun tipo di informazione di tipo medico: sarà una situazione da valutare nei prossimi giorni.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
3 Amorim a MTV: "Ero molto arrabbiato per il rosso. Cisse? Ha disputato partite migliori con la palla lontana dalla porta"
4 Pellegatti: "Se ogni volta che il Milan vince è perché l'avversario non è formidabile, dobbiamo metterci d'accordo"
ESCLUSIVE MN
Primo PianoESCLUSIVA MN - Mbo Mpenza: “Il livello di Moreira è tra quello di Hazard e CDK. Però non è un goleador, non aspettatevi tanti gol. Pagato 60 milioni? Tanti ma li vale. Il piano del Milan è rivenderlo a una cifra superiore in futuro”
Primo PianoIl ritorno di Tomori, la spinta di Bartesaghi, la qualità di Hutchison e la regia di Jashari: Milan, le seconde linee hanno risposto presente
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
Carlo PellegattiPreoccupanti analogie! Il 4-4-2 non si può vedere! Subito PIERO AUSILIO! Milan Futuro, un disastro inutile!
Antonio VitielloPrimo PianoHa svelato il problema del Milan. L’intervento sul mercato è già obbligatorio
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com