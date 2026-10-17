Qui Atalanta, Kessie salta il ritorno a San Siro: lunga lista di assenti per Sarri

Non ci sarà il ritorno del 'presidente' Franck Kessie a San Siro contro il Milan: è nella lunga lista degli indisponibili dell'Atalanta

Uno dei temi centrali della sfida di domani tra Milan e Atalanta, sarebbe senz'altro stato il ritorno di Franck Kessie a San Siro. Usiamo il condizionale proprio perchè, prima dell'impegno di giovedì contro il Pafos, in allenamento, l'ivoriano ha riportato un problema muscolare al polpaccio, accertato come una 'distrazione' anche dagli esami svolti dallo staff medico nerazzurro. La gara di Europa League, poi, ha messo fuori gioco Giacomo Raspadori, che svolgerà ulteriori controlli. L'italiano e l'ex Milan si uniscono a Scalvini, Kossounou nella lista degli assenti certi di San Siro: da capire Hien, Sulemana e Pompei che ieri hanno lavorato in campo ma a parte. Recuperato invece un altro ex come Bellanova.

Questo il comunicato sui vari infortuni diramato ieri dall'Atalanta sul proprio sito: "Terapie per Scalvini e Kossounou, lavoro in palestra e in campo per Hien, Sulemana e Pompei, mentre Bellanova ha svolto allenamento in gruppo. Kessie si è sottoposto ad accertamenti clinico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni. Raspadori ha svolto terapie in attesa di ulteriori accertamenti programmati per la giornata di domani"