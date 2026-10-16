Atalanta, Kessie e Raspadori saltano il Milan. Bellanova in gruppo

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Franck Kessie e Giacomo Raspodori non saranno a disposizione di Sarri per Milan-Atalanta di domenica. Recuperato invece Bellanova

Il sito ufficiale dell'Atalanta, avversario domenica del Milan a San Siro nella 7^ giornata di Serie A, ha riporta il racconto dell'allenamento odierno della squadra di Sarri: "All’indomani del successo in Conference League col Pafos, la squadra di mister Sarri è subito tornata al lavoro al Centro Bortolotti sostenendo un allenamento mattutino. Sabato 17 ottobre, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Milan per la 7ª giornata della Serie A Enilive 2026/27: fischio d’inizio alle ore 18 allo Stadio San Siro di Milano. Per i giocatori che sono scesi in campo ieri, la seduta odierna ha previsto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della squadra ha svolto un torello iniziale, un’attivazione coordinativa, delle esercitazioni tecniche e una partitella 6 vs 6 su campo ridotto".

Questo invece il punto sugli infortunati:

"Terapie per Scalvini e Kossounou, lavoro in palestra e in campo per Hien, Sulemana e Pompei, mentre Bellanova ha svolto allenamento in gruppo.

Kessie si è sottoposto ad accertamenti clinico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Raspadori ha svolto terapie in attesa di ulteriori accertamenti programmati per la giornata di domani".