Atalanta in emergenza a San Siro: otto indisponibili contro il Milan

Atalanta a San Siro fortemente rimaneggiata

Maurizio Sarri arriva alla sfida contro il Milan con una vera emergenza: sono otto gli indisponibili per la gara di San Siro. Senza Elmas squalificato e Raspadori infortunato, il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con uno tra Pasalic e Zalewski sulla destra e De Ketelaere alle spalle del centravanti.

L'Atalanta, reduce dai successi contro Venezia e Pafos in Confrence League, cerca continuità dopo aver segnato sei gol nelle ultime due partite.