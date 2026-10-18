Atalanta in emergenza a San Siro: otto indisponibili contro il Milan
MilanNews.it
Atalanta a San Siro fortemente rimaneggiata
Maurizio Sarri arriva alla sfida contro il Milan con una vera emergenza: sono otto gli indisponibili per la gara di San Siro. Senza Elmas squalificato e Raspadori infortunato, il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con uno tra Pasalic e Zalewski sulla destra e De Ketelaere alle spalle del centravanti.
L'Atalanta, reduce dai successi contro Venezia e Pafos in Confrence League, cerca continuità dopo aver segnato sei gol nelle ultime due partite.
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