Atalanta, i convocati verso il Milan: tanti assenti per Sarri

Manca sempre meno a Milan-Atalanta, in programma questa sera alle 18.00 a San Siro. Come riportato dal sito dell'Atalanta, sono 21 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Milan-Atalanta, gara della 7ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma alle ore 18.00 allo Stadio San Siro di Milano (la partita sarà trasmessa in diretta da Sky e DAZN):

ATALANTA: I CONVOCATI VERSO IL MILAN

- Bellanova Raoul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- Éderson (13)

- Gaetano Gianluca (70)

- Idele Javison (41)

- Kolašinac Sead (23)

- Kristensen Thomas (31)

- Krstović Nikola (90)

- Obrić Relja (40)

- Pašalić Mario (8)

- Plaia Matteo (53)

- Pounga Digne Kaelas (45)

- Rowe Jonathan (11)

- Samardžić Lazar (10)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sonzogni Mattia (51)

- Sportiello Marco (57)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)