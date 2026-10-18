Atalanta, i convocati verso il Milan: tanti assenti per Sarri
Manca sempre meno a Milan-Atalanta, in programma questa sera alle 18.00 a San Siro. Come riportato dal sito dell'Atalanta, sono 21 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Milan-Atalanta, gara della 7ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma alle ore 18.00 allo Stadio San Siro di Milano (la partita sarà trasmessa in diretta da Sky e DAZN):
ATALANTA: I CONVOCATI VERSO IL MILAN
- Bellanova Raoul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- Éderson (13)
- Gaetano Gianluca (70)
- Idele Javison (41)
- Kolašinac Sead (23)
- Kristensen Thomas (31)
- Krstović Nikola (90)
- Obrić Relja (40)
- Pašalić Mario (8)
- Plaia Matteo (53)
- Pounga Digne Kaelas (45)
- Rowe Jonathan (11)
- Samardžić Lazar (10)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sonzogni Mattia (51)
- Sportiello Marco (57)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
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