Qui Atalanta: tutti i numeri e statistiche del prossimo avversario del Milan

Numeri, curiosità e molte statistiche verso l'imminente sfida in campionato di domenica sera a San Siro tra Milan e Atalanta

Manca pochissimo al ritorno in campo del Milan in Serie A dopo la bella e convincente vittoria in Europa League sul campo del Salisburgo. I ragazzi di mister Ruben Amorim affronteranno domani alle 18.00 a San Siro, l'Atalanta di mister Maurizio Sarri. I nerazzurri sono in totale emergenza numerica, visti i numerosissimi infortunati e giocatori non a disposizione (LEGGI QUI). Nonostante questo, la dea resta una squadra ostica e che nelle ultime stagioni a Milano ha sempre giocato belle partite e messo in crisi spesso il Milan. Così, vi riportiamo numeri, statistiche e curiosità sul prossimo avversario dei rossoneri in campionato:

QUI ATALANTA: NUMERI, STATISTICHE E CUORIOSITA' DELL'AVVERSARIO DEL MILAN

Una recente tradizione positiva per l'Atalanta a San Siro contro il Milan. Infatti, l'Atalanta è imbattuta da 6 sfide consecutive contro il Milan in Serie A, in tale parziale, gli orobici hanno conquistato 4 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, proprio la a Dea si è imposta nelle ultime 2 partite giocate a San Siro contro il Milan: soltanto una volta, i rossoneri hanno perso 3 incontri casalinghi di fila contro gli orobici (tra il 1941 e il 1943).

Inoltre, L'Atalanta ha rimediato un ko nelle ultime 2 trasferte giocate nel massimo campionato italiano: la Dea potrebbe perdere 3 gare esterne di fila con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal 2017 (con Gian Piero Gasperini alla guida del club).