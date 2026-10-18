Udinese, Runjaic in attesa di giudizio: "Mi sento in grado di risollevare la squadra"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato delle possibilità di riuscire a risollevare la squadra: è a rischio

L'Udinese sta vivendo un inizio campionato da incubo: dopo 4 punti nelle prime due giornate, i bianconeri sono incappati in cinque sconfitte consecutive. L'ultima è arrivata oggi nel lunch match del Bluenergy Stadium contro il Lecce che ha passeggiato vincendo 0-3. Ora, domenica prossima, i friulani ospiteranno il Milan e non è certo che Kosta Runjaic possa essere ancora sulla panchina. Intanto in conferenza stampa, nel posta gara, Runjaic si è espresso sulla possibilità che riesca a risollevare la squadra.

Il commento a caldo di Kosta Runjaic dopo la pesante sconfitta subita in casa contro il Lecce: "È stata la prestazione peggiore da quando sono qui, abbiamo perso i duelli a livello fisico, non siamo stati intensi nel gioco. Ne sono responsabile ma non solo di questo, anche delle altre sconfitte. Oggi bisogna concentrarsi su una prestazione assolutamente negativa, non su altro. Oggi tutta la squadra, tranne Davis e Alaba nella prima frazione di gioco, non ha mostrato il suo gioco; forse anche Okoye possiamo toglierlo dal conto negativo. Si vince e si perde insieme, so quale sia la situazione, non mi aspettavo questo e bisogna chiedersi perché. Mi sento ovviamente in grado di risollevare questa squadra, negli ultimi decenni l'Udinese ha vissuto momenti simili, sono molto dispiaciuto per il nostro pubblico però così è il calcio, gli avversari festeggiano. L'ultima vittoria in casa resta a maggio, bisogna restare tutti uniti, ma parlando anche in maniera diretta e chiara"