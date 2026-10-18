Giuntoli: "Sarri sta cercando di costruire un vestito tattico adatto a questa squadra"
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Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell’Atalanta, ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro col Milan. Le sue parole:
Si aspettava un Sarri così aperto al cambiamento?
“Conosco il mister da tanto tempo. Ha fatto 4-2-3-1 ad inizio carriera, poi 4-3-1-2, poi 4-3-3. È uno studioso. Sta cercando di costruire un vestito tattico adatto a questa squadra. Lui è sempre uno molto preoccupato: vuol dire occuparsene prima e lui pensa a tutto prima. È una persona curiosa, aperta, che è sempre attenta. Lui è partito da niente ed è arrivato dove è arrivato perché si è sempre messo in discussione”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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