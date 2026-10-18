Giuntoli: "Sarri sta cercando di costruire un vestito tattico adatto a questa squadra"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell’Atalanta, ha parlato a DAZN prima della sfida di San Siro col Milan. Le sue parole:

Si aspettava un Sarri così aperto al cambiamento?

“Conosco il mister da tanto tempo. Ha fatto 4-2-3-1 ad inizio carriera, poi 4-3-1-2, poi 4-3-3. È uno studioso. Sta cercando di costruire un vestito tattico adatto a questa squadra. Lui è sempre uno molto preoccupato: vuol dire occuparsene prima e lui pensa a tutto prima. È una persona curiosa, aperta, che è sempre attenta. Lui è partito da niente ed è arrivato dove è arrivato perché si è sempre messo in discussione”.