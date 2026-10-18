Gaetano: "C'è rammarico per il tiro di Zappacosta, peccato per la parata di Maignan..."

Gaetano: "C'è rammarico per il tiro di Zappacosta, peccato per la parata di Maignan..."MilanNews.it
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Oggi alle 21:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
Gaetano dell'Atalanta si rammarica per la grande parata di Maignan nel finale

Gianluca Gaetano, centrocampista dell'Atalanta autore del gol della Dea del momentaneo 3-1, ha parlato a DAZN nel post partita della sfida contro il Milan. Il numero 70 si è soffermato sulla parata mostruosa di Maignan su Zappacosta nei minuti finali: un intervento che è valso i tre punti al Milan.

“C’è rammarico sul tiro di Zappacosta. L’impressione dal campo è che c’eravamo, che pressavamo, che avevamo alzato il baricentro. Peccato per la parata di Maignan. Guardiamo in avanti e pensiamo alla prossima”