Gaetano: "C'è rammarico per il tiro di Zappacosta, peccato per la parata di Maignan..."

Gaetano dell'Atalanta si rammarica per la grande parata di Maignan nel finale

Gianluca Gaetano, centrocampista dell'Atalanta autore del gol della Dea del momentaneo 3-1, ha parlato a DAZN nel post partita della sfida contro il Milan. Il numero 70 si è soffermato sulla parata mostruosa di Maignan su Zappacosta nei minuti finali: un intervento che è valso i tre punti al Milan.

“C’è rammarico sul tiro di Zappacosta. L’impressione dal campo è che c’eravamo, che pressavamo, che avevamo alzato il baricentro. Peccato per la parata di Maignan. Guardiamo in avanti e pensiamo alla prossima”