Atalanta, Samardzic: "Il mister è esigente su atteggiamento e pressing"
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Lazar Samardzic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Atalanta a San Siro. Queste le parole del trequartista della Dea:
Cosa vi chiede il mister?
“Il mister è esigente sull’atteggiamento, è importante l’approccio. Vogliamo giocare a calcio, vogliamo pressare, giocare come vuole il mister: è quello il compito di oggi”.
Sul suo ruolo oggi:
"Tutti possiamo fare tanti ruoli. Posso giocare anche come mezz’ala, trequartista, esterno. È un segreto nostro, vedremo”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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