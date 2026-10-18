Atalanta, Samardzic: "Il mister è esigente su atteggiamento e pressing"

Lazar Samardzic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Atalanta a San Siro. Queste le parole del trequartista della Dea:

Cosa vi chiede il mister?

“Il mister è esigente sull’atteggiamento, è importante l’approccio. Vogliamo giocare a calcio, vogliamo pressare, giocare come vuole il mister: è quello il compito di oggi”.

Sul suo ruolo oggi:

"Tutti possiamo fare tanti ruoli. Posso giocare anche come mezz’ala, trequartista, esterno. È un segreto nostro, vedremo”.