Ecco quando parlerà in conferenza Marco Rose, l'allenatore del Bournemouth

Ecco quando parlerà in conferenza Marco Rose, l'allenatore del BournemouthMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 07:10L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
Il programma di Milan e Bournemouth per la giornata di oggi, vigilia della terza giornata della League Phase di Europa League

Oggi è giornata di vigilia ed è già stato diramato il programma di avvicinamento delle due squadre. Il Milan, che dovrà sobbarcarsi una seconda trasferta europea nel giro di 7 giorni, si allenerà a Milanello domattina alle 11.15, con la solita sessione di allenamento aperta per mezz'ora ai media presenti.

Appena dopo pranzo il volo per l'Inghilterra dove, a Bournemouth, andra in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim e un calciatore alle ore 18.15. Per la formazione inglese allenata da Marco Rose, invece, ci sarà la conferenza doppia dalle 12 e l'allenamento alle 14.