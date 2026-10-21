Ecco quando parlerà in conferenza Marco Rose, l'allenatore del Bournemouth
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Il programma di Milan e Bournemouth per la giornata di oggi, vigilia della terza giornata della League Phase di Europa League
Oggi è giornata di vigilia ed è già stato diramato il programma di avvicinamento delle due squadre. Il Milan, che dovrà sobbarcarsi una seconda trasferta europea nel giro di 7 giorni, si allenerà a Milanello domattina alle 11.15, con la solita sessione di allenamento aperta per mezz'ora ai media presenti.
Appena dopo pranzo il volo per l'Inghilterra dove, a Bournemouth, andra in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim e un calciatore alle ore 18.15. Per la formazione inglese allenata da Marco Rose, invece, ci sarà la conferenza doppia dalle 12 e l'allenamento alle 14.
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