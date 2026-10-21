Bournemouth, Rose: "Rispettiamo la storia del Milan ma vogliamo vincere. Hanno giocatori incredibili, Rabiot su tutti"

Marco Rose, tecnico del Bournemouth, parla alla vigilia della sfida col Milan

L'allenatore del Bournemouth Marco Rose è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come vi sentite ad affrontare il Milan?

“È un sogno, il Milan è un club grandissimo. Cercheremo di dare il meglio, soprattutto per i tifosi”.

In Europa le squadre di Premier hanno sempre un qualcosa in più...

"La Premier è speciale, è la migliore al mondo. C’è una qualità immensa, deve combattere in ogni match anche solo per un punto. I club più piccoli come il Bournemouth sono messi davvero a dura prova. Ma siamo fiduciosi: abbiamo due vittorie finora in Europa e stiamo migliorando in campionato: vogliamo vincere anche domani sera”.

Ha paura che la squadra possa mostrare troppo rispetto verso il Milan?

“No, assolutamente no. Conosco i miei ragazzi, sono qui per vincere. Giochiamo in casa tra l’altro. Rispettiamo la storia del Milan ma ci sentiamo in una buona situazione e vogliamo vincere”.

C'è qualche giocatore del Milan che le piace particolarmente?

“Hanno giocatori incredibili, Rabiot su tutti. MI piace tantissimo anche Modric. C’è Pavlovic… Hanno tanti giocatori bravi ma conosco bene i miei giocatori e ho i fiducia in loro”