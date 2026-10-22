Kluivert: "Giocatori del Milan a cui mi ispiro? Ovviamente mio padre, ma ci sono stati tanti campioni... Baresi, Costacurta, Seedorf, Balotelli..."
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Justin Kluivert, figlio dell'ex rossonero Patrick e attaccante del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.
Ci sono dei giocatori del Milan che ricordi di aver visto da piccolo o a cui ti sei ispirato? Oltre a tuo padre, naturalmente...
"Mio padre ovviamente è uno di quelli, ma il Milan ha visto passare tantissimi campioni straordinari: penso a Franco Baresi, quello che ha fatto lì è stato incredibile! Oppure ad Alessandro Costacurta, con una storia bellissima in rossonero... Potrei citare un'infinita serie di leggende, come Balotelli e Seedorf, che hanno vestito quella maglia. Grandissimi nomi, grandissimi campioni".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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