Kluivert: "Giocatori del Milan a cui mi ispiro? Ovviamente mio padre, ma ci sono stati tanti campioni... Baresi, Costacurta, Seedorf, Balotelli..."

Justin Kluivert, figlio dell'ex rossonero Patrick e attaccante del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Ci sono dei giocatori del Milan che ricordi di aver visto da piccolo o a cui ti sei ispirato? Oltre a tuo padre, naturalmente...

"Mio padre ovviamente è uno di quelli, ma il Milan ha visto passare tantissimi campioni straordinari: penso a Franco Baresi, quello che ha fatto lì è stato incredibile! Oppure ad Alessandro Costacurta, con una storia bellissima in rossonero... Potrei citare un'infinita serie di leggende, come Balotelli e Seedorf, che hanno vestito quella maglia. Grandissimi nomi, grandissimi campioni".