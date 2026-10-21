Bournemouth, Kluivert: "Papà parla sempre con un amore immenso del Milan"

Justin Kluivert, figlio dell'ex rossonero Patrick e attaccante del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Hai un legame familiare molto forte con il Milan, perché tuo padre ci ha giocato. Che cosa ti racconta del Milan come club e della sua esperienza lì?

"Sì, il periodo in cui è stato lì gli è rimasto nel cuore, ovviamente. Come dicevo prima, parliamo di una società con una grandissima storia; anche se non ci ha giocato per tantissimi anni, parla sempre con un amore immenso del Milan e posso capirlo perfettamente".

Hai detto di aver parlato un po' con tuo padre del Milan. Puoi raccontarci qualcosa in più su quella conversazione? Che cosa ti ha detto del Milan che lo rende un club così speciale?

"Mi ha detto che lì è tutto una questione di passione, specialmente in Italia. La gente vive il calcio in modo viscerale, per loro il pallone è tutto. Se fai bene ti trattano come un re: puoi andare ovunque e non ti fanno pagare nulla! Però c'è anche l'altra faccia della medaglia: se le cose vanno male sei il peggiore di tutti, e te la fanno pagare cara! A parte le battute, parliamo di una tifoseria e di un popolo con una passione immensa, per cui il calcio è tutto, ed è qualcosa di bellissimo".