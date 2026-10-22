Questa sera il Bournemouth può scrivere una pagina di storia importante del calcio inglese

Questa sera il Bournemouth può scrivere una pagina di storia importante del calcio ingleseMilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 10:40L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
In fiducia, il Bournemouth questa sera potrebbe scrivere una pagina di storia del calcio inglese

Il Bournemouth arriva alla sfida contro il Milan con grande fiducia, forte dei successi su Sturm Graz e Sunderland nell'ultimo weekend di campionato senza subire gol. Marco Rose nel corso del consueto appuntamento con la conferenza stampa pre partita ha caricato l'ambiente, aggiungendo anche che le Cherries possono competere con chiunque anche in Europa. 

Occhi su Luka Modric, elogiato dal tecnico tedesco, e su Jastin Kluivert, che torna a sfidare il Milan dopo la sua sfortunata esperienza italana alla Roma. In caso di vittoria, comunque, il Bournemouth scriverebbe una pagina importante di storia del calcio inglese, visto che centrerebbe uno storico tris europeo da debuttante riuscito solo al Sunderland 50 anni fa. 