Verso Udinese-Milan: Runjaic, a forte rischio esonero, parlerà sabato alle 16 in conferenza

Verso Udinese-Milan: Runjaic, a forte rischio esonero, parlerà sabato alle 16 in conferenza
Oggi alle 13:20L'Avversario
di Antonello Gioia

Si terrà sabato pomeriggio alle ore 16 la conferenza stampa di presentazione di Udinese - Milan di mister Kosta Runjaic.
La conferenza sarà trasmessa live sul canale Youtube Udinese Calcio.
La stampa potrà accedere alla sala stampa del Bluenergy Stadium dall'ingresso uffici.