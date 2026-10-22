Verso Udinese-Milan: Runjaic, a forte rischio esonero, parlerà sabato alle 16 in conferenza
Si terrà sabato pomeriggio alle ore 16 la conferenza stampa di presentazione di Udinese - Milan di mister Kosta Runjaic.
La conferenza sarà trasmessa live sul canale Youtube Udinese Calcio.
La stampa potrà accedere alla sala stampa del Bluenergy Stadium dall'ingresso uffici.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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