Udinese, delegazione Curva Nord incontra la squadra: con il Milan si chiede una reazione

Una delegazione della curva dell’Udinese ha avuto un faccia a faccia con la squadra per parlare della crisi della suadra.

L'Udinese, prossima avversaria del Milan in campionato, sta vivendo un momento di profondissima crisi arrivata forse all'apice con la sconfitta casalinga dello scorso weekend contro il Lecce per 3-0. Il tifo organizzato friulano aveva abbandonato lo stadio negli ultimi minuti della gara e si era riunito all'uscita del pullman nel post partita per contestare la squadra.

Inoltre, secondo quanto riportato da TuttoUdinese, una delegazione della Curva Nord nelle scorse ha avuto un faccia a faccia con i calciatori dai quali si aspettano una reazione già dalla prossima partita proprio contro il Milan, oltre che a livello di punti soprattutto a livello di atteggiamento, voglia e impegno. L'avviso è stato inoltrato, quella contro il Milan potrebbe essere l'ultima chiamata per far tornare il tifo bianconero in sostegno della squadra.