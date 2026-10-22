Rose rivela: “Sono innamorato di Modric, non vedo l’ora di incontrarlo. Per i tifosi partita importantissima”

Le parole di Marco Rose su Luka Modric e sull’importanza della partita di stasera anche per i tifosi.

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Di seguito un estratto delle sue parole.

Quali sono i tuoi ricordi del Milan?

"Ho affrontato due volte l'Inter da giocatore, ma mai il Milan. Proprio poco fa parlavamo con Duncan, il nostro magazziniere, della storica colonia olandese del Milan, quella grande epoca tra gli anni '70 e '80... esatto, quel genere di campioni! Ripeto, parliamo di un club immenso, con tantissimi titoli in bacheca, compresi quelli internazionali e la Champions League. È fantastico averli qui, e poi io adoro Luka Modric come giocatore e come persona: nutro una stima immensa per la sua straordinaria carriera. Non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo domani, ci conosciamo già per via delle sfide passate contro il Real Madrid, e sarà un piacere rivederlo".

Qual è il tuo messaggio per i tifosi del Bournemouth in vista di una serata speciale?

"Non dobbiamo nemmeno sminuirla più del dovuto, è una sfida importantissima! I nostri sostenitori meritano di vivere momenti di questo tipo. Tutti li stavano aspettando, tutti hanno sofferto per anni per arrivare fin qui, e adesso che abbiamo la possibilità di disputare queste partite sono felicissimo per chiunque lavori nel club e soprattutto per i nostri tifosi".