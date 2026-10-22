Rose avvisa: “Sarà durissima, dovremo imporre la nostra intensità. A volte le partite con le piccole sono più difficili”

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Di seguito un estratto delle sue parole.

La qualità del Milan è altissima, sono difficilissimi da affrontare sia con che senza palla...

"Sì, sarà una partita durissima e sappiamo che, se vogliamo giocarcela, dovremo imporre la nostra intensità, giocare con coraggio in avanti e mantenere un atteggiamento propositivo. Non cambia nulla rispetto al nostro piano, quindi sarà una sfida estremamente interessante".

Pensi che questa sarà la partita più difficile della fase campionato?

"Anche la trasferta è stata dura, e a volte le partite contro avversari sulla carta più piccoli sono persino più difficili da affrontare. Ogni gara e ogni avversario presentano insidie stimolanti, ma domani c'è il Milan ed è solo su questo che siamo concentrati".