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Tra poco l’allenatore del Bournemouth in conferenza stampa dopo la vittoria sul Milan

Tra poco l’allenatore del Bournemouth in conferenza stampa dopo la vittoria sul MilanMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 23:00L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
Le dichiarazioni di Marco Rose, allenatore del Bournemouth, in conferenza stampa

Tra poco in conferenza stampa interverrà Marco Rose, allenatore del Bournemouth, per commentare la vittoria sul Milan. 