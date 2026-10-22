Bournemouth, Foley: "Milan? Possiamo vincere in Europa League..."

Bill Foley, proprietario del Bournemouth, ha parlato ai microfoni di TalkSPORT sull'inizio di stagione del suo club e del match di questa sera contro il Milan. Di seguito un breve estratto delle parole e pensieri del proprietario del Bournemouth in vista della partita contro i rossoneri, in programma stasera alle 21.00 al Vitality Stadium:

"Penso che possiamo vincere. Non voglio fare una previsione sulla vittoria, finisco nei guai anche se spesso ci azzecco. La squadra mi piace e mi piace quello che abbiamo fatto fino ad ora nella competizione. Abbiamo una grande partita col Milan, poi ne avremo altre 5. Se riusciamo a fare 15-16 dovremmo essere tra le prime 8 e quindi evitare i playoff, poi andiamo avanti. Quando sei tra le prime 8 può succedere di tutto.

Avevo predetto che avremmo giocato in Europa e avevo detto ce l’avremmo fatta in 5 dal mio arrivo e ne sono passati 3. Ora ci sono persone che dubitano di successi futuri, ma sono solo scuse. Mi aspetto un miglioramento rispetto all’anno scorso. Abbiamo una squadra forte e giovane, devono solo trovare più costanza, se lo fanno andrà bene contro il Milan. Un onore giocare contro di loro: il piccolo Bournemouth che affronta il Milan".