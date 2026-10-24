Udinese: Runjaic: "L'anno scorso quando abbiamo battuto il Milan 0-3 loro hanno costruito occasioni, per vincere abbiamo dovuto mettere attenzione"

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sul momento:

“Non bisogna dimenticare la partita contro il Lecce: abbiamo approcciato male la partita e abbiamo commesso molti errori. È stato il punto più basso: non dovrà mai più capitare di staccare la spina in quel modo, soprattutto in casa nostra. Avevamo aspetattive troppo alte e non siamo stati in grado di reggere le pressioni. Quella è stata la partita peggiore da quando sono qui a Udine, è giusto che i tifosi siano delusi. Bisogna migliorare sui calci piazzati, soprattutto perchè il Milan può essere molto pericoloso in quelle situazioni. Mi assumo tutte le responsabilità per la situazione attuale, ma domani vedremo una squadra molto diversa rispetto a quella vista contro il Lecce. Domani come in ogni gara ci saranno momenti difficili, dobbiamo restare compatti mostrando la giusta reazione. L'anno scorso anche quando abbiamo battuto il Milan 0-3 loro hanno costruito occasioni, per vincere abbiamo dovuto comunque mettere attenzione, restando compatti e Okoye fu protagonista di una grande parata”.