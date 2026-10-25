Oggi il Bologna già al lavoro in vista dell'impegno con il Milan
Nel pomeriggio di ieri il Bologna di mister Raffaele Palladino ha battuto a domicilio il Cagliari 0-2 grazie alle reti di Casale e Bernardeschi su calcio di rigore. Nella serata di ieri i felsinei sono rientrati a casa e questa mattina hanno già iniziato ad allenarsi a Casteldebole in vista del prossimo impegno contro il Milan, nel turno infrasettimanale. Si giocherà mercoledì alle ore 18.30 a San Siro con la squadra di Ruben Amorim, che gioca stasera alle 20.45, che avrà meno di 24 ore a disposizione rispetto agli avversari.
Questo il report sul sito del Bologna sull'allenamento di oggi a Casteldebole: "Rientrati ieri sera dalla Sardegna, oggi i ragazzi di Raffaele Palladino sono tornati al lavoro in preparazione al turno infrasettimanale. Scarico per i più impiegati ieri, partitella per gli altri, insieme ai ragazzi della Primavera di Morrone. Allenamento differenziato per Roberto Piccoli, Riccardo Orsolini e Jay Enem (tendinopatia achillea). Emil Holm ha iniziato il percorso di riabilitazione".
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