Oggi il Bologna già al lavoro in vista dell'impegno con il Milan

Il Bologna di Palladino godrà di un giorno di vantaggio sul Milan, prossimo avversario nel turno infrasettimanale

Nel pomeriggio di ieri il Bologna di mister Raffaele Palladino ha battuto a domicilio il Cagliari 0-2 grazie alle reti di Casale e Bernardeschi su calcio di rigore. Nella serata di ieri i felsinei sono rientrati a casa e questa mattina hanno già iniziato ad allenarsi a Casteldebole in vista del prossimo impegno contro il Milan, nel turno infrasettimanale. Si giocherà mercoledì alle ore 18.30 a San Siro con la squadra di Ruben Amorim, che gioca stasera alle 20.45, che avrà meno di 24 ore a disposizione rispetto agli avversari.

Questo il report sul sito del Bologna sull'allenamento di oggi a Casteldebole: "Rientrati ieri sera dalla Sardegna, oggi i ragazzi di Raffaele Palladino sono tornati al lavoro in preparazione al turno infrasettimanale. Scarico per i più impiegati ieri, partitella per gli altri, insieme ai ragazzi della Primavera di Morrone. Allenamento differenziato per Roberto Piccoli, Riccardo Orsolini e Jay Enem (tendinopatia achillea). Emil Holm ha iniziato il percorso di riabilitazione".