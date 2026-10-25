Focus Udinese: tutti i recenti numeri dei prossimi avversari del Milan

L'Udinese, dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Lecce, questa sera scenderà in campo contro il Milan con il grande obiettivo di ottenere un risultato (e prestazione) positiva. Una gara utile per ridare morale e fiducia. Di questo avviso, anche i rossoneri sono obbligati a rispondere presente dopo la bruttissima trasferta inglese di Bournemouth:

UDINESE: STATISTICHE E ULTIMI DATI IN SERIE A

Solo Troyes (-9) e Racing Santander (-9) hanno una differenza peggiore tra gol segnati segnati e subiti rispetto all'Udinese considerando solo i secondi tempi di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso: -8 per i friulani (come il Borussia M'gladbach) - due centri realizzati e 10 subiti dopo l'intervallo. Inoltre, proprio l'Udinese ha perso cinque dello sette gare di questa Serie A (1V, 1N); solo tre volte nella sua storia nella competizione ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali: nel 1960/61 (sei), nel 1961/62 (sette) e nel 2017/18 (sei).

IL NEMICO NUMERO UNO

L'unica occasione in cui Jurgen Ekkelenkamp ha sia segnato che servito un assist in un incontro di Serie A è stata lo scorso 11 aprile contro il Milan; il giocatore dell'Udinese, che non è ancora andato a segno in casa nel torneo in corso, è il secondo centrocampista con più tiri tentati in questo campionato (20, meno solo dei 35 di Nico Paz).