Udinese, il pericolo numero uno si chiama Ekkelenkamp

In casa Udinese esiste un giocatore in grado di determinare partite e situazioni con gol e tiri dalla distanza. Un'abitudine che lo ha visto essere spesso decisivo contro le big e anche contro il Milan. Questo un breve focus sul pericolo numero uno dei rossoneri stasera contro l'Udinese:

IL PERICOLO NUMERO UNO

L'unica occasione in cui Jurgen Ekkelenkamp ha sia segnato che servito un assist in un incontro di Serie A è stata lo scorso 11 aprile contro il Milan; il giocatore dell'Udinese, che non è ancora andato a segno in casa nel torneo in corso, è il secondo centrocampista con più tiri tentati in questo campionato (20, meno solo dei 35 di Nico Paz).

I NUMERI DELL'UDINESE

Solo Troyes (-9) e Racing Santander (-9) hanno una differenza peggiore tra gol segnati segnati e subiti rispetto all'Udinese considerando solo i secondi tempi di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso: -8 per i friulani (come il Borussia M'gladbach) - due centri realizzati e 10 subiti dopo l'intervallo. Inoltre, proprio l'Udinese ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A, con uno score aggregato di 5-13; l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive nel torneo risale al periodo tra febbraio e aprile 2018 (11, con Massimo Oddo in panchina).